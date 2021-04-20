Гол Артема Кравца не помог команде набрать очки в матче / фото facebook.konyaspor

Украинский форвард Артем Кравец отметился забитым голом за "Коньяспор" в матче 36-го тура чемпионата Турции против "Ризеспора".

31-летний бомбардир вышел на замену на 76-й минуте, а уже через десять минут головой замкнул подачу с левого фланга и установил окончательный счет на табло.

Правда, "Коньяспору" это не помогло улучшить свои дела в турнирной таблице, поскольку они проиграли это противостояние со счетом 5:3. Победу праздновал другой украинец, который защищает цвета "Ризеспора" - Николай Морозюк. 33-летний экс-капитан "Динамо" провел на поле все 90 минут.

Для Кравца это был девятый гол в 27 матчах чемпионата Турции в этом сезоне.

Заметим, что в турнирной таблице команды украинцев расположены почти по соседству: "Коньяспор" на 13-й строчке, а "Ризеспор" занимает 11-ю позицию.

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Автор: Артем Будрин