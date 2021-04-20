В поединке с бешеной результативностью 3 очка добыл клуб Николая Морозюка, а не Артема Кравца.

Украинский форвард Артем Кравец отметился забитым голом за "Коньяспор" в матче 36-го тура чемпионата Турции против "Ризеспора".

31-летний бомбардир вышел на замену на 76-й минуте, а уже через десять минут головой замкнул подачу с левого фланга и установил окончательный счет на табло.

Правда, "Коньяспору" это не помогло улучшить свои дела в турнирной таблице, поскольку они проиграли это противостояние со счетом 5:3. Победу праздновал другой украинец, который защищает цвета "Ризеспора" - Николай Морозюк. 33-летний экс-капитан "Динамо" провел на поле все 90 минут.

Для Кравца это был девятый гол в 27 матчах чемпионата Турции в этом сезоне.

Заметим, что в турнирной таблице команды украинцев расположены почти по соседству: "Коньяспор" на 13-й строчке, а "Ризеспор" занимает 11-ю позицию.

No confronto entre o Rizespor de Morozyuk e o Konyaspor de Artem Kravets, o Rizespor se saiu melhor e venceu por 5-3. Mas Artem Kravets marcou esse gol aí.



Já são 9 gols e 2 assistências do ucraniano na Super Lig 🇹🇷pic.twitter.com/CxskzuhGZd — Ucrânia FC 🇺🇦🇧🇷 (@ucraniafc) April 20, 2021

Артем Кравец: выступления в сезоне 2020-2021

Кравец начинал сезон в киевском "Динамо", однако он провел в клубе всего месяц и сыграл лишь в одном матче. Форвард покинул киевский клуб, чтобы получать больше игровой практики, и иметь шанс попасть в сборную Украины.

22 сентября форвард подписал двухлетний контракт с турецким "Коньяспором".

В текущем сезоне на счету Кравца 9 голов и 2 результативные передачи в 27 матчах за "Коньяспор" в чемпионате Турции.

В матче Кубка Турции Кравец не реализовал послематчевый пенальти, а его команда вылетела.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин