Украинский футболист в матче против скромного "Стокпорта" был заменен в середине второго тайма.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко не впечатлил своей игрой за "Вест Хэм" в матче 1/32 финала Кубка Англии против представителя пятого по силе английского дивизиона "Стокпорта".

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Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе "Вест Хэма" и отыграл 67 минут, после чего был заменен.

Портал WhoScored поставил украинцу оценку 6,1. Это самый низкий балл среди всех игроков основы "Вест Хэма". Ниже оценку получил только Адемипо Одубеко, который вышел на замену (6,0).

"Вест Хэм" в итоге одержал минимальную победу - 1:0.

Отметим, что матч проходил в непростых условиях - под сильным дождем и на тяжелом поле.

Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году из "Боруссии" Дортмунд.

В своих двух первых сезонах в клубе украинец получал травмы, из-за которых выбывал на длительные сроки.

По итогам сезона 2019-2020 гол Ярмоленко был признан лучшим голом "Вест Хэма".

В текущем сезоне на счету украинца 13 матчей, 2 гола и 2 ассиста в составе "молотобойцев" во всех турнирах.

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Автор: Антон Дударь