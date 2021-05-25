Супруга и трехлетняя дочь Виталия Буяльского столкнулись с COVID-19.

Беременная жена одного из лидеров "Динамо" Виталия Буяльского Алина и их трехлетняя дочь Злата заболели коронавирусом.

Об этом Алина Буяльская сообщила в Instagram, отвечая на вопрос о том, когда они планируют отправиться в отпуск.

"Ой, не спрашивайте. Надеемся, скоро. В пятницу будет две недели, как я со Златой заболели COVID. Пять дней думала, что простуда. Потом доктор сказал сделать тест, который и показал. Начиналось все с кашля. Потом появился отек носа и ужасно болела голова. Затем пропали вкусы и запахи. Но вкус вернулся через два дня. А запахи так и не чувствую. Надеюсь, иду на поправку", - рассказала Буяльская.

"У Златы только немного сопли были и кашель. Сейчас уже все в норме", - добавила она.

Напомним, о беременности супруги Буяльского стало известно в мае, когда футболист отпраздновал один из голов, засунув мяч под футболку.

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Автор: Антон Дударь