Матч запланирован на 4 апреля.

На матч 20-го тура УПЛ "Александрия" - "Динамо" допустят зрителей.

Это стало известно из официального сайта "Александрии".

Читайте такжеВратарь Динамо может продолжить карьеру в Греции

"Александрия" начала реализовывать билеты на встречу 20-го тура против "Динамо". Стоимость билета составляет 40 гривен. Купить можно онлайн или в кассе, однако последняя опция возможна лишь в день матча. Вход на стадион КСК "Ника" разрешен лишь в маске.

Поединок запланирован на 4 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Заметим, что зрители на трибунах будут только из-за того, что сейчас в Кировоградской области оранжевая зона карантина.

Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали

Сезон 2020-2021 в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды играют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.

Матчи первого круга "Львов" - "Минай" и "Олимпик" - "Заря" были перенесены через коронавирус. Во втором круге перенесен матч "Львов" - "Рух".

Матч первого круга "Ингулец"- "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем