В Международной федерации футбола перепутали возраст украинского вратаря.

ФИФА поздравила бывшего голкипера сборной Украины и "Динамо" Александра Шовковского с днем рождения.

2 января легендарному вратарю исполнилось 46 лет.

Поздравление появилось в официальном Twitter-аккаунте ФИФА. Правда, сотрудник организации, который публиковал пост, допустил ошибку - в тексте указано, что Шовковскому исполнилось 45 лет.

"Александр Шовковский пришел в "Динамо" в 9-летнем возрасте и покинул свой единственный клуб легендой в возрасте 41 года. Он остается единственным голкипером, который ни разу не пропустил в серии пенальти на чемпионатах мира. Поздравляем с 45-летием ассистента главного тренера сборной Украины и недавнего запасного голкипера", - говорится в поздравлении.

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Автор: Антон Дударь