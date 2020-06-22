"Сам ты лох": одного из лучших бомбардиров УПЛ возмутили критики в сети

Александр Филиппов привел пример ситуации, с которой столкнулся в интернете.

Нападающий черниговской "Десны" Александр Филиппов признался, что не понимает позицию людей, которые критикуют его самого или всю команду в режиме онлайн.

Футболист высказался в эфире программы "Профутбол".

"Открываешь комментарии, а там какой-то чудак пишет: "А как сыграли?". Ему другой пишет: "0:2 попали". "Вот лохи". Ну как это? Ты игру даже не видел, а называешь лохами. Да сам ты лох.

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Или пишут мне: "Фу, ты не забил. Кожаный". Открываешь его страничку, а там чудак с бокалом пива. 10 фотографий: то с пивом, то с кальяном. Ты будешь мне рассказывать? Ты выйди сам на поле, е-мое", - сказал Филиппов.

В нынешнем сезоне нападающий "Десны" провел в УПЛ 25 матчей и забил 15 голов. Филиппов занимает второе место в гонке бомбардиров чемпионата Украины.

"Десна" идет четвертой в турнирной таблице УПЛ, набрав 49 очков.

Как сообщал УНИАН, накануне "Десна" проиграла "Заре" матч за место в топ-3 Премьер-лиги.

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