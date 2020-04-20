"Все игроки в своих странах": Зинченко рассказал, когда Манчестер Сити может вернуться к тренировкам

Английские клубы не возобновят тренировочный процесс раньше 4 мая.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о том, когда "Манчестер Сити" и другие клубы в Англии могут вернуться к тренировочному процессу.

Об этом Зинченко сказал в эфире программы "Великий футбол".

"До 4 мая пока никаких тренировок. Ближе к этому числу нам дадут точную дату, чтобы мы все прилетели в Манчестер. Практически все игроки находятся дома, в своих странах. Бразильцы - в Бразилии, португальцы - в Португалии... Думаю, ближе к 4 числу будет все понятно. Думаю, что уже будет и календарь АПЛ", - сказал Зинченко.

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"Сейчас главное - каждый хочет вернуться к тренировочному процессу, чтобы возобновили чемпионат, и все продолжалось так, как это было раньше", - добавил украинский футболист.

Напомним, сезон в АПЛ был приостановлен 13 марта.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Зинченко и Евгений Коноплянка обыграли Польшу в FIFA 20.