Врач французского футбольного клуба заразился коронавирусом и совершил самоубийство
Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством после того, как у него был обнаружен коронавирус.
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Смерть сотрудника подтвердила пресс-служба клуба.
По информации Le Parisien, 60-летний мужчина оставил предсмертную записку, однако ее подробности следствие не разглашает.
Гонсалес находился на карантине дома вместе со своей женой - у обоих был обнаружен коронавирус.
"Наш клуб потерял профессионала с большой буквы, который отдал нам 20 лет жизни со страстью и высочайшим мастерством. В сложные периоды Гонсалес работал бесплатно. Он всегда в душе был художником, но при этом отличался высокой квалификацией. Мы часто спорили, но это была такая игра. Все наши мысли направлены на поддержку его жены и всей семьи", - заявил президент клуба Жан-Пьер Кайо.
По состоянию на 6 апреля во Франции зафиксировано более 8000 смертей от СOVID-19. При этом в Европе остановлены практически все футбольные турниры.
УНИАН ранее сообщал о том, что легендарный футболист "Реала" умер от коронавируса.