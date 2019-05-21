"После событий в Крыму": известный вратарь с российским паспортом объяснил, почему выбрал для жизни Украину

Бывший вратарь "Таврии" и "Спартака" Максим Левицкий после оккупации Крыма переехал в Киев.

Бывший голкипер симферопольской "Таврии", французского "Сент-Этьена" и ряда российских клубов Максим Левицкий рассказал о том, почему после аннексии Крыма остался в Украине.

Об этом Левицкий сказал в интервью сайту Sport Arena.

"Я родился в Ростовской области, большая часть моей карьеры прошла в России. Когда выступал за московское "Динамо", оформил себя российское гражданство. Но сердцу не прикажешь. После событий в Крыму в 2014 году решил, что по духу мне ближе Украина", - сказал Левицкий.

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"Решение о переезде принимали на семейном совете, жена меня поддержала. В Киеве нам комфортнее", - добавил экс-вратарь.

Левицкий, который до 2012 года жил в Москве, а затем переехал в Крым, также отметил, что его сын перевелся из московского вуза в киевский.

"И жена, и дети - граждане Украины. Старший сын даже перевелся из московского вуза в киевский - это было его личным решением. Таким образом он выразил свою гражданскую позицию. Мне его поступок понравился. У меня есть вид на жительство в Украине. И считаю себя украинцем", - сказал голкипер.

Левицкий, на счету которого восемь матчей в футболке сборной Украины, заявил, что гордится этим достижением:

"Горжусь, что сыграл восемь матчей за сборную. Помню, как 31 мая 2000 дебютировал за сине-желтую дружину на "Уэмбли" в матче с Англией. Это было здорово!".

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