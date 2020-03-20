"Свое место не отдам": Пятов не собирается уходить из сборной Украины из-за переноса Евро-2020

35-летний голкипер "Шахтера" хочет выступить на чемпионате Европы через год.

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов заявил, что готов играть за сборную на чемпионате Европы и в следующем году.

Об этом Пятов сказал в интервью YouTube-каналу FootballHub.

"Поехать на Евро - это была моя мечта. Я считаю, что я это заслужил. Работал, готовился, проходил этот путь с командой. Отдавать это место я никому просто так не собираюсь. Если кто-то будет сильнее, и тренер скажет: "Извини, Андрей, у меня есть хороший вратарь", тогда без обид, наоборот - буду поддерживать, чтобы сборная хорошо выступила", - сказал Пятов.

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35-летний голкипер отметил, что пока не думает о завершении карьеры:

"Но свое место легко никому не отдам. Я готов, для меня это своеобразный вызов. Я не собирался заканчивать с футболом. Я чувствую, что у меня есть силы. Если я нужен сборной - буду доказывать. Если не буду тянуть уровень - тогда все".

Напомним, чемпионат Европы был перенесен на 2021 год.

Ранее УНИАН сообщал о том, что Пятов вместе с известным телеведущим оригинально обыграл челлендж с туалетной бумагой.