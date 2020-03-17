"Пожалуйста, мойте руки": знаменитые футбольные тренеры дали советы по борьбе с коронавирусом (видео)
ФИФА совместно с Всемирной организацией здравоохранения представила рекомендации по борьбе с пандемией коронавируса.
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Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале ФИФА.
Советы, как избежать китайского вируса, дали звезды футбольного тренерского цеха - Арсен Венгер, Жозе Моуриньо и Маурисио Почеттино. Также в видео принял участие президент ФИФА Джанни Инфантино.
Представители мира футбола собрали пять основных правил, которые помогут не заболеть.
"Все начинается с ваших рук. Пожалуйста, тщательно мойте их. Желательно использовать для этого средства на спиртовой основе", - отметил Почеттино.
Моуриньо посоветовал держаться на расстоянии от людей, у которых есть признаки простуды. Также футбольные специалисты призвали использовать маски, не трогать руками свое лицо и оставаться дома, если плохо себя чувствуете.
УНИАН ранее сообщал о том, что английский клуб оштрафует футболиста из-за нарушения условий карантина.