"Пожалуйста, мойте руки": знаменитые футбольные тренеры дали советы по борьбе с коронавирусом (видео)

Ролик был создан ФИФА при поддержке ВОЗ.

ФИФА совместно с Всемирной организацией здравоохранения представила рекомендации по борьбе с пандемией коронавируса.

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Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале ФИФА.

Советы, как избежать китайского вируса, дали звезды футбольного тренерского цеха - Арсен Венгер, Жозе Моуриньо и Маурисио Почеттино. Также в видео принял участие президент ФИФА Джанни Инфантино.

Представители мира футбола собрали пять основных правил, которые помогут не заболеть.

"Все начинается с ваших рук. Пожалуйста, тщательно мойте их. Желательно использовать для этого средства на спиртовой основе", - отметил Почеттино.

Моуриньо посоветовал держаться на расстоянии от людей, у которых есть признаки простуды. Также футбольные специалисты призвали использовать маски, не трогать руками свое лицо и оставаться дома, если плохо себя чувствуете.

УНИАН ранее сообщал о том, что английский клуб оштрафует футболиста из-за нарушения условий карантина.