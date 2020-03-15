Динамо не смогло обыграть Десну и потеряло второе место в УПЛ (видео)

Киевляне вели в счете, но пропустили гол в конце встречи.

В воскресенье, 15 марта, в 23-м туре украинской Премьер-лиги встречались киевское "Динамо" и черниговская "Десна".

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Игра команд состоялась на столичном НСК "Олимпийский" без зрителей из-за коронавируса и завершилась мировым исходом - 1:1.

В первом тайме шла равная игра, но киевлянам удалось создать голевой момент перед перерывом, когда Шепелев пробивал с нескольких метров и попал в перекладину ворот.

Динамовцы вышли вперед на 69-й минуте: Имереков вынес мяч на ногу Шепелеву, который прострелил вдоль вратарской, а Русин подставил ногу - 1:0.

На 74-й минуте "Десна" сравняла счет, однако арбитр проверил VAR и зафиксировал офсайд у Филиппова в момент удара головой. Тем не менее, практически в следующей атаке форвард черниговского клуба все-таки принес гостям ничью: Караваев подарил мяч Филиппову неудачным пасом на голкипера, нападающий вышел один на один, обошел Бущана и с дальней дистанции нанес точный удар по пустым воротам - 1:1.

"Динамо" - "Десна" - 1:1

Голы: Русин, 69 - Филиппов, 80

"Динамо": Бущан, Кендзера (Караваев, 46), Попов, Шабанов, Миколенко, Кадири, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Вербич, Русин

"Десна": Паст, Имереков, Гитченко, Тамм, Огиря, Старенький, Калитвинцев (Картушов, 87), Домбровский, Арвеладзе (Гуцуляк, 66), Конопля, Филиппов

Предупреждения: Русин - Старенький

Видео гола Русина

Видео гола Филиппова

"Динамо" не смогло вернуть второе место в турнирной таблице УПЛ. Команда имеет равное количество очков с "Зарей", но уступает луганчанам по личным встречам. Отставание от лидирующего "Шахтера" составляет 13 очков. "Десна" идет четвертой и отстает от киевлян и луганчан на три пункта.

УНИАН ранее также сообщал о поражении "Шахтера" в матче с "Зарей".