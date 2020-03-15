Пушечный удар экс-игрока Динамо принес Заре победу над Шахтером (видео)

Луганчане вырвали три очка в концовке встречи.

В воскресенье, 15 марта, луганская "Заря" принимала в Запорожье донецкий "Шахтер" в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги.

Читайте такжеЗаря - Шахтер: обзор и полное видео матча УПЛ

Матч проходил без болельщиков из-за мировой пандемии коронавируса и завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.

Команды осторожно начали игру, но моменты периодически все равно возникали - "горняков" несколько раз выручал молодой голкипер Трубин, а луганчанам в завершающей стадии не хватало мастерства.

Когда казалось, что игра идет к ничейному исходу, "Заря" сумела забить победный гол. На 84-й минуте бывший защитник киевского "Динамо" Богдан Михайличенко воспользовался удачным отскоком мяча после подачи углового и нанес пушечный удар без шансов для голкипера "горняков". Позже "Шахтер" мог пропустить еще один гол, но на пути мяча почти на линии ворот оказался Матвиенко.

"Заря" - "Шахтер" - 1:0

Гол: Михайличенко, 84

"Заря": Махарадзе, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Леднев (Цвек, 46), Юрченко, Кочергин, Хомченовский (Громов, 49), Кабаев (Перович, 88)

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Майкон, Алан Патрик (Сикан, 86), Марлос (Тете, 67), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 66), Мораес

Предупреждения: Иванисеня, Кочергин, Цвек, Михайличенко - Мораес

Видео гола Михайличенко

"Шахтер" имеет 59 очков и остается лидером чемпионата. "Заря" набрала 46 пунктов и временно вышла на второе место, опередив "Динамо".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Александрия" и "Днепр-1" одержали домашние победы в УПЛ.