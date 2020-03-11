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Лига чемпионов: Аталанта Малиновского прошла в четвертьфинал, Тоттенхэм Моуриньо с разгромом вылетел

00:07, 11 марта 2020
Футбол
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РБ Лейпциг - Тоттенхэм / REUTERS

10 марта были сыграны два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов: "Валенсия" принимала "Аталанту", а "РБ Лейпциг" играл с "Тоттенхэмом". По итогам матчей в четвертьфинал прошли итальянский и немецкий клубы.

После разгромной победы в первом матче "Аталанта" в результативном поединке обыграла "Валенсию" и в ответной игре. Встреча проходила без зрителей из-за коронавируса. Все четыре гола у победителей провел Йосип Иличич.

Украинец Руслан Малиновский в составе "Аталанты" вышел на замену на 78-й минуте.

"Валенсия" - "Аталанта" - 3:4 (первый матч - 1:4)

Голы: Гамейро, 21, 51, Торрес, 67 - Иличич, 3 (с пенальти), 43 (с пенальти), 71, 82

"Валенсия": Силлессен, Васс, Коклен (Черышев, 74), Диакаби (Гедеш, 46), Гайя, Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер, Родриго (Флоренци, 79), Гамейро

"Аталанта": Спортьелло, Джимсити, Кальдара, Паломино, Хатебур, де Роон (Сапата, 45), Фройлер, Госенс, Пашалич (Тамезе, 83), Иличич, Гомес (Малиновский, 78)

Йосип Иличич / REUTERS

"РБ Лейпциг" повторно обыграл "Тоттенхэм" Жозе Моуриньо. На выезде прошлогодний финалист турнира потерпел разгромное поражение. За два матча "Тоттенхэм" не сумел ни разу огорчить соперника.

"РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм" - 3:0 (первый матч - 1:0)

Голы: Забитцер, 10, 21, Форсберг, 87

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Мукиэле (Адамс, 56), Лаймер, Забитцер (Форсберг, 87), Анхелиньо, Нкунку (Айдара, 59), Шик, Вернер.

"Тоттенхэм": Льорис, Орье (Фэган-Уолкот, 90+1), Альдервейрельд, Танганга, Сессеньон, Дайер, Уинкс, Ло Чельсо (Фернандеш, 80), Алли, Ламела, Моура.

Игроки РБ Лейпциг / REUTERS

Ранее УНИАН сообщал о том, что из-за коронавируса "Барселона" и "Наполи" проведут матч ЛЧ без зрителей.

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