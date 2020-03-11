Лига чемпионов: Аталанта Малиновского прошла в четвертьфинал, Тоттенхэм Моуриньо с разгромом вылетел

"РБ Лейпциг" разгромил "Тоттенхэм", а "Аталанта" повторно обыграла "Валенсию".

10 марта были сыграны два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов: "Валенсия" принимала "Аталанту", а "РБ Лейпциг" играл с "Тоттенхэмом". По итогам матчей в четвертьфинал прошли итальянский и немецкий клубы.

После разгромной победы в первом матче "Аталанта" в результативном поединке обыграла "Валенсию" и в ответной игре. Встреча проходила без зрителей из-за коронавируса. Все четыре гола у победителей провел Йосип Иличич.

Украинец Руслан Малиновский в составе "Аталанты" вышел на замену на 78-й минуте.

"Валенсия" - "Аталанта" - 3:4 (первый матч - 1:4)

Голы: Гамейро, 21, 51, Торрес, 67 - Иличич, 3 (с пенальти), 43 (с пенальти), 71, 82

"Валенсия": Силлессен, Васс, Коклен (Черышев, 74), Диакаби (Гедеш, 46), Гайя, Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер, Родриго (Флоренци, 79), Гамейро

"Аталанта": Спортьелло, Джимсити, Кальдара, Паломино, Хатебур, де Роон (Сапата, 45), Фройлер, Госенс, Пашалич (Тамезе, 83), Иличич, Гомес (Малиновский, 78)

"РБ Лейпциг" повторно обыграл "Тоттенхэм" Жозе Моуриньо. На выезде прошлогодний финалист турнира потерпел разгромное поражение. За два матча "Тоттенхэм" не сумел ни разу огорчить соперника.

"РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм" - 3:0 (первый матч - 1:0)

Голы: Забитцер, 10, 21, Форсберг, 87

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Мукиэле (Адамс, 56), Лаймер, Забитцер (Форсберг, 87), Анхелиньо, Нкунку (Айдара, 59), Шик, Вернер.

"Тоттенхэм": Льорис, Орье (Фэган-Уолкот, 90+1), Альдервейрельд, Танганга, Сессеньон, Дайер, Уинкс, Ло Чельсо (Фернандеш, 80), Алли, Ламела, Моура.

Ранее УНИАН сообщал о том, что из-за коронавируса "Барселона" и "Наполи" проведут матч ЛЧ без зрителей.