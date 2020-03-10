Барселона сыграет матч плей-офф Лиги чемпионов без зрителей из-за коронавируса

Клуб согласовал этот вопрос с руководством Каталонии.

"Барселона" будет принимать "Наполи" в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.

Читайте такжеМатч плей-офф Лиги чемпионов пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса

Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Руководство "Барселоны" не хотело идти на такой шаг, но в итоге приняло позицию министерства спорта и здравоохранения Каталонии.

Это будет второй поединок в истории клуба на "Камп Ноу" без болельщиков. Впервые "Барселона" сыграла при пустых трибунах 1 октября 2017 года против "Лас-Пальмаса" из-за протестов в городе во время и после проведения референдума о независимости Каталонии.

Второй матч "Барселоны" и "Наполи" состоится 18 марта. Первая игра в Италии завершилась вничью - 1:1.

Напомним, практически во всех странах континента были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Лидером в этой статистике является Италия, где власть приняла решение закрыть для посещения все спортивные соревнования на ближайший месяц. В Испании известно уже о 900 больных, а умерло от вируса 25 человек.

Ранее УЕФА также подтвердил, что поединки "Валенсия" - "Аталанта" (Лига чемпионов, 10 марта), ПСЖ - "Боруссия" Д (Лига чемпионов, 11 марта) и "Интер" - "Хетафе" (Лига Европы, 12 марта) состоятся за закрытыми дверями.

УНИАН ранее также сообщал о том, что чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса.