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Нужна операция: стали известны подробности травмы лидера Шахтера и сборной Украины

20:35, 09 марта 2020
Футбол
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Степаненко точно не сыграет в первом матче с Вольфсбургом / фото: ФК Шахтер

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Об этом сообщает zbirna.com.

По информации издания, в клубе пока не решили, когда состоится хирургическое вмешательство. Теоретически футболист еще может провести несколько поединков, испытывая боль.

Тем не менее, если Степаненко продолжит играть, а операция состоится позже, то он рискует не поехать на Евро-2020. Восстановление после процедуры займет порядка месяца.

Ранее стало известно, что хавбек не сможет помочь "горнякам" в ближайшем матче 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" 12 марта. Под вопросом находится его участие и в ответной игре, а также товарищеских матчах сборной Украины против Франции (27 марта) и Польши (31 марта).

УНИАН ранее также сообщал о хронической травме лидера "Шахтера" Марлоса.

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