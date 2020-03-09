Нужна операция: стали известны подробности травмы лидера Шахтера и сборной Украины

В клубе пока не принято окончательное решение относительно реабилитации Тараса Степаненко.

Ключевому полузащитнику "Шахтера" и сборной Украины Тарасу Степаненко потребуется операция после травмы мениска.

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Об этом сообщает zbirna.com.

По информации издания, в клубе пока не решили, когда состоится хирургическое вмешательство. Теоретически футболист еще может провести несколько поединков, испытывая боль.

Тем не менее, если Степаненко продолжит играть, а операция состоится позже, то он рискует не поехать на Евро-2020. Восстановление после процедуры займет порядка месяца.

Ранее стало известно, что хавбек не сможет помочь "горнякам" в ближайшем матче 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" 12 марта. Под вопросом находится его участие и в ответной игре, а также товарищеских матчах сборной Украины против Франции (27 марта) и Польши (31 марта).

УНИАН ранее также сообщал о хронической травме лидера "Шахтера" Марлоса.