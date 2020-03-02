"Затянул с операцией": стало известно о хронической травме лидера Шахтера

Марлос не может набрать форму из-за проблем с пахом.

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос страдает из-за хронической травмы.

Об этом сообщил ведущий программы "ТаТоТаке" на YouTube Михаил Спиваковский.

По его информации, у Марлоса пубалгия - хроническое повреждение паха. Именно по этой причине бразильский украинец не может набрать форму.

"К сожалению, дело не в отношении Марлоса к процессу. Я не сомневаюсь в его профессионализме. Проблема неприятная - хроническая проблема со здоровьем. Насколько я знаю, речь идет о пубалгии. Это очень неприятное воспаление в области паха. Когда накапливаются нагрузки, с возрастом появляются неприятные боли, дискомфорт, невралгия", - сказал ведущий.

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По словам Спиваковского, Марлос сделал операцию, но затянул с ней:

"Проблема в том, что он уже сделал операцию. Но есть версия, что Марлос затянул с операцией. После нее у него не прекратились болевые ощущения. Даже можно заметить, что он иногда подтягивает левую ногу во время бега. Это один из симптомов того, что, к сожалению, эти ощущения есть. Если это хроническое - он будет играть с этим до конца. Скорее всего, прежнего Марлоса, которого мы привыкли видеть, мы уже не увидим".

В текущем сезоне на счету 31-летнего Марлоса 10 голов в 24 матчах за Шахтер во всех турнирах.

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