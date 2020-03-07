Экс-звезда Барселоны Роналдиньо предстанет перед судом в Парагвае (фото)

Бывший футболист пытался пересечь границу по поддельному паспорту.

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо был арестован в Парагвае после попытки пересечь границу по поддельным документам.

Как сообщает Reuters, бразильца и его брата Роберто задержали в аэропорту. Роналдиньо предъявил поддельный паспорт со своим фото и надписью "парагваец" в графе "национальность". У его брата также было с собой фальшивое удостоверение личности.

Роналдиньо и его брат были взяты под стражу. Судья отказался от предложения прокурора об альтернативном наказании в виде штрафа.

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"Роналдиньо и его брат считают, что практически стали жертвами", - сказал адвокат Адольфо Марина.

"Роналдо де Ассис Морейра, более известный как Роналдиньо, и его брат Роберто полностью сотрудничают со следствием. Они уже предоставили все необходимые данные для расследования, и поэтому могут получить право на выход из-под стражи.

Но пока что Роналдиньо будет находиться в Парагвае в ожидании решения суда. Он уже знает, что ему могут предъявить обвинение. Однако сейчас мы ищем альтернативные варианты, которые не привели бы к официальному уголовному делу", - приводит слова прокурора Федерико Дельфино ABC Color.

¡Detuvieron a Ronaldinho en Paraguay! Éste sería el pasaporte falso con el cual habría ingresado al país y por el cual fue detenido.

¿Nacionalidad? Paraguaya 👀 pic.twitter.com/Ndil5Y2xE0 — Diario Olé (@DiarioOle) March 5, 2020

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-футболист ряда клубов УПЛ получил тюремный срок.