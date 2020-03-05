Датский клуб бьет тревогу: известный экс-футболист заразился коронавирусом, после чего пришел на матч
Экс-футболист сборной Дании Томас Каленберг заразился коронавирусом.
Об этом на своем официальном сайте сообщил датский "Брондбю", за который Каленберг выступал по ходу карьеры.
Отмечается, что 36-летний Каленберг заразился вирусом во время поездки в Амстердам.
В настоящее время футболист изолирован от общества. Он чувствует себя "хорошо с учетом имеющихся обстоятельств".
Читайте такжеВ Италии перенесли два футбольных топ-матча из-за коронавируса
В минувшее воскресенье Каленберг был одним из зрителей на матче чемпионата Дании между "Брондбю" и "Люнгбю". В связи с этим датский клуб провел внутреннее расследование, вычислив тех, кто контактировал с Каленбергом. По его итогам тринадцать человек, включая гендиректора клуба, а также футболиста команды Джоэля Кабонго, были помещены на карантин на ближайшие две недели.
Кроме того, в "Брондбю" попросили выйти на связь тех болельщиков, которые вступали в контакт с Каленбергом (пожимали руку, обнимали или сидели на расстоянии двух метров на протяжении 15 минут), когда спортсмен находился на стадионе.
Датской комиссия по безопасности предстоит составить карту всех, кто вступал в контакт с Каленбергом, чтобы предотвратить заражение большего количества людей.
Томас Каленберг завершил карьеру в 2017 году. Кроме "Брондбю", он также выступал за французские "Осер" и "Эвиан", и немецкий "Вольфсбурга". За сборную Дании Каленберг провел 47 матчей, в которых забил 5 голов.
Как сообщал УНИАН, ранее коронавирусом заболел профессиональный футболист в Италии.