Ударом в падении: парагвайский вратарь забил курьезный гол в свои ворота (видео)

Густаво Сердан лишил свою команду победы.

В матче 6-го тура чемпионата Парагвая между "Хенераль Диас" и "Гуареньей" произошел автогол, который на свой счет записал голкипер хозяев Густаво Сердан.

После передачи от защитника Сердан принял странное решение обыграть футболиста соперника, но оказался под прессингом и начал двигаться к своим воротам. В итоге голкипер под давлением оппонента упал и ногой отправил мяч в сетку.

Этот автогол лишил "Хенераь Диас" победы. В матче была зафиксирована ничья 1:1, которая принесла команде первое очко в нынешнем сезоне.

Видео курьезного эпизода опубликовал Twitter-аккаунт Tigo Sports.

SE TROPEZÓ

El portero de #GralDíaz, Gustavo Serdán, fue protagonista clave en el gol rival debido a un error cometido ante la presión de Santiago Salcedo. Fijate. pic.twitter.com/Vse4XhDRV5 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) February 24, 2020

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский голкипер в Азии пропустил гол после удара вратаря соперников.