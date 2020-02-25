Ударом в падении: парагвайский вратарь забил курьезный гол в свои ворота (видео)
В матче 6-го тура чемпионата Парагвая между "Хенераль Диас" и "Гуареньей" произошел автогол, который на свой счет записал голкипер хозяев Густаво Сердан.
После передачи от защитника Сердан принял странное решение обыграть футболиста соперника, но оказался под прессингом и начал двигаться к своим воротам. В итоге голкипер под давлением оппонента упал и ногой отправил мяч в сетку.
Этот автогол лишил "Хенераь Диас" победы. В матче была зафиксирована ничья 1:1, которая принесла команде первое очко в нынешнем сезоне.
Видео курьезного эпизода опубликовал Twitter-аккаунт Tigo Sports.
SE TROPEZÓ— Tigo Sports (@TigoSportsPY) February 24, 2020
El portero de #GralDíaz, Gustavo Serdán, fue protagonista clave en el gol rival debido a un error cometido ante la presión de Santiago Salcedo. Fijate. pic.twitter.com/Vse4XhDRV5
УНИАН ранее сообщал о том, что украинский голкипер в Азии пропустил гол после удара вратаря соперников.