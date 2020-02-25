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Ударом в падении: парагвайский вратарь забил курьезный гол в свои ворота (видео)

20:59, 25 февраля 2020
Футбол
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Сердан ошибся под прессингом / фото: twitter.com/cpguarena

В матче 6-го тура чемпионата Парагвая между "Хенераль Диас" и "Гуареньей" произошел автогол, который на свой счет записал голкипер хозяев Густаво Сердан.

После передачи от защитника Сердан принял странное решение обыграть футболиста соперника, но оказался под прессингом и начал двигаться к своим воротам. В итоге голкипер под давлением оппонента упал и ногой отправил мяч в сетку.

Этот автогол лишил "Хенераь Диас" победы. В матче была зафиксирована ничья 1:1, которая принесла команде первое очко в нынешнем сезоне.

Видео курьезного эпизода опубликовал Twitter-аккаунт Tigo Sports.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский голкипер в Азии пропустил гол после удара вратаря соперников.

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