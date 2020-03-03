"Отличная мотивация": Шевченко назвал задачу для сборной Украины в следующем сезоне Лиги наций

Тренер не расстроен сильными соперниками в группе.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги жеребьевки нового сезона Лиги наций, а также назвал задачу команды на турнир.

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Специалиста цитирует пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

"Я думаю, что это уже достижение - попасть в группу с сильнейшими командами Европы. Никогда не ожидал слабых соперников. Да, нам выпали сильные команды, но тем интереснее будет играть. Наши футболисты получат настоящий опыт таких поединков, а зрителям будет интересно посмотреть на лучшие команды не только Европы, но и мира. Поэтому я считаю жеребьевку удачной. В этой квалификации все команды сильные", - отметил тренер.

Шевченко также заявил, что главной задачей будет закрепиться в элите европейского футбола:

"Наша команда только недавно добилась определенного успеха. Сейчас необходимо попытаться закрепиться в элитном дивизионе. Посмотрим, получится ли это у нас. Было очень многое сделано для попадания в Лигу А. Для каждого из игроков это отличная мотивация - показать свои силы на фоне сильнейших команд Европы и мира. Закрепиться здесь будет даже большим достижением, чем просто попасть в элиту".

Напомним, сборная Украины в следующем сезоне Лиги наций выступит в дивизионе лучших сборных Европы - Лиге A. В группе 4 команда Шевченко будет бороться за выход в плей-офф с Германией, Испанией и Швейцарией.

Матчи группового этапа будут проходить с 3 сентября по 17 ноября текущего года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Шевченко сфотографировался с главным тренером сборной России Черчесовым.