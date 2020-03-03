Шевченко сфотографировался с главным тренером сборной России Черчесовым

Наставник сборной Украины встретился с коллегой на жеребьевке Лиги наций.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сделал совместное фото с российским специалистом Станиславом Черчесовым, который тренирует сборную России.

Тренеры встретились на жеребьевке Лиги наций, которая состоялась в Амстердаме. В компании Шевченко и Черчесова также оказался наставник сборной Польши Ежи Бржечек.

"Станислав Черчесов, Андрей Шевченко, Ежи Бржечек. Три главных тренера перед жеребьевкой", - с такой подписью опубликовал снимок официальный Twitter-аккаунт сборной России по футболу.

Станислав Черчесов. Андрей Шевченко. Ежи Бржечек.



Три главных тренера перед жеребьёвкой 💪 pic.twitter.com/3TsKcJPCTy — Сборная России (@TeamRussia) March 3, 2020

Напомним, сборная Украины в следующем сезоне Лиги наций выступит в элитном дивизионе - Лиге A. В группе 4 команда Шевченко будет бороться за выход в плей-офф с Германией, Испанией и Швейцарией.

Матчи группового этапа будут проходить с 3 сентября по 17 ноября текущего года.

УНИАН ранее также опубликовал все результаты жеребьевки Лиги наций.