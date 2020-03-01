Манчестер Сити с Зинченко в составе завоевал Кубок английской лиги (фото, видео)

Украинский футболист провел на поле весь матч и выиграл с "Сити" седьмой титул.

"Манчестер Сити" стал обладателем Кубка английской лиги 2019-2020. В финальном матче "горожане" обыграли "Астон Виллу".

Все голы в матче были забиты до перерыва. У "Сити" отличились Серхио Агуэро и Родри, у "Астон Виллы" - Мбвана али Саматта.

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"Манчестер Сити" стал обладателем Кубка английской лиги третий сезон подряд и в седьмой раз в истории.

Вместе с "Сити" трофей выиграл и украинец Александр Зинченко, который провел на поле весь матч.

Для украинского футболиста это уже седьмой титул в составе "Сити".

Зинченко стал одним из лучших игроков финала. Украинец получил от портала WhoScored оценку 7,4 - это третий лучший балл среди всех участников матча.

"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" - 1:2

Голы: Самата, 41 - Агуэро, 20, Родри, 30

"Астон Вилла": Нюланд, Гильбер, Энгельс, Мингс, Таргетт, Дуглас Луис, Накамба, Эль-Мохаммади (Трезеге, 70), Грилиш, Саматта (Дэвис, 80), Эль Гази (Хурихэйн, 70)

"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Зинченко, Гюндоган (Де Брюйне, 58), Родриго, Фоден, Д. Силва (Б. Силва, 77), Агуэро (Жезус, 83), Стерлинг

Видеообзор матча

Фото - REUTERS

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