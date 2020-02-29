Конец невероятной серии: Ливерпуль разгромлен аутсайдером АПЛ (видео)

Мерсисайдцы неожиданно уступили "Уотфорду".

"Ливерпуль" потерпел сенсационное поражение в 28-м туре английской Премьер-лиги.

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Команда Юргена Клоппа в гостях встречалась с "Уотфордом" и уступила со счетом 0:3.

В первом тайме вице-чемпион Англии играл очень пассивно и практически не угрожал воротам хозяев поля.

На 54-й минуте "Уотфорду" вовсе удалось выйти вперед, когда Сарр отправил мяч в ближний угол ворот после прострела партнера. Практически сразу "Ливерпуль" пропустил второй гол: Сарр вышел один на один, перебросил голкипера и оформил дубль.

На 72-й минуте хозяева установили окончательный счет - Александер-Арнольд отдал плохой пас назад, мяч оказался у Сарра, который отдал точную передачу на Дини - Алиссон не смог спасти "красных".

"Уотфорд" - "Ливерпуль" - 3:0

Голы: Сарр, 54, 60, Дини, 72

"Уотфорд": Фостер, Фемения, Кабаселе, Кэткарт, Масина, Хьюз, Капу, Сарр (Пуссетто, 83), Дукуре, Деулофеу (Перейра, 36), Дини

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Ориги, 65), Фабиньо, Вейналдум (Лаллана, 64), Салах, Фирмино (Минамино, 79), Мане

"Ливерпуль" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ, а также прервал серию из 44 поединков без поражений в чемпионате.

У подопечных Юргена Клоппа была возможность стать третьим непобедимым коллективом по итогам сезона в истории английской Премьер-лиги после "Престона" (1888/89) и "Арсенала" (2003/04).

"Ливерпуль" лидирует в АПЛ и опережает "Манчестер Сити" на 22 очка, однако теперь у "горожан" будет возможность сократить отставание.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Ливерпуль" уступил "Атлетико" в Лиге чемпионов.