Челси - Бавария: где смотреть матч Лиги чемпионов

Английский и немецкий топ-клубы встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов 25 февраля пройдет матч между "Челси" и "Баварией". Команды встретятся на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

В прямом эфире в Украине транслировать матч будет телеканал "Футбол 1".

Перед матчем эксперты телеканала обсудят шансы команд в рамках программы "Ночь лиги чемпионов", которая начнется в 21.15.

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Напомним, "Челси" вышел в плей-офф со второго места в группе с "Валенсией", "Аяксом" и "Лиллем", а "Бавария" в своем квартете опередила "Тоттенхэм", "Олимпиакос" и "Црвену Звезду".

"Челси" и "Бавария" в официальных матчах ранее встречались четыре раза. В 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2004-2005 по сумме двух встреч дальше прошел "Челси" (4:2 и 2:3). В финале Лиги чемпионов-2012 лондонцы победили мюнхенцев по пенальти (1:1 и 4:3), а в матче за Суперкубок УЕФА-2013 серию пенальти выиграла уже "Бавария" (2:2 и 5:4).

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