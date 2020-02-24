Наполи - Барселона: где смотреть матч Лиги чемпионов

Лионель Месси и компания сыграют против вице-чемпиона Италии на выезде.

Во вторник, 25 февраля, первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Наполи" будет принимать "Барселону". Встреча пройдет на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе. УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Наполи - Барселона. Читайте такжеЛига чемпионов: Аталанта разгромила испанцев, Тоттенхэм потерпел домашнее поражение Начало встречи - в 22.00. В прямом эфире транслировать матч "Наполи" - "Барселона" будет телеканал "Футбол 2". Напомним, "Наполи" на групповом этапе выступал в квартете E и занял второе место, отстав от "Ливерпуля" на одно очко. "Барселона" набрала 14 очков и выиграла группу F, опередив дортмундскую "Боруссию" на четыре пункта. Обе команды этой зимой получили новых главных тренеров - каталонцев возглавил Кике Сетьен, а неаполитанцев - Дженнаро Гаттузо. Ответный матч команды проведут в Каталонии 18 марта. УНИАН ранее также опубликовал полное расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

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