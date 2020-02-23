Часть матчей чемпионата Италии по футболу перенесена из-за вспышки коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ об отмене всех спортивных соревнований в регионах Венето и Ломбардия 22 и 23 февраля.
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Об этом сообщает Sportmediaset.
Таким образом, три воскресных поединка итальянской Серии А перенесены - "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Верона" - "Кальяри". Новая дата проведения этих матчей пока не утверждена. Также был отменен поединок Серии B "Асколи" - "Кремонезе".
Стоит отметить, что за "Аталанту" выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.
Решение об отмене спортивных мероприятий было принято из-за вспышки китайского коронавируса в регионах Ломбардия и Венето, где было зафиксировано уже 25 случаев заражения, а также две смерти.
Напомним, эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухань, а количество зараженных в стране уже достигло 75 тысяч. Также зафиксировано более двух тысяч смертей.
По этой причине ранее был отменен этап Формулы-1 Гран-при Китая.
УНИАН ранее сообщал о том, что столетний болельщик посетил матч итальянского топ-клуба в день своего юбилея.