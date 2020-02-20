Трансфер футболиста Динамо сорвался из-за коронавируса

Тамаш Кадар был близок к переходу в китайский клуб.

Один из китайских клубов был близок к подписанию венгерского защитника киевского "Динамо" Тамаша Кадара, однако трансфер не состоялся.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

По информации источника, сделка сорвалась из-за коронавируса, эпидемия которого продолжается в Китае.

В нынешнем сезоне Кадар провел за "Динамо" 20 матчей и отдал один ассист во всех турнирах. Его контракт с вице-чемпионом Украины рассчитан до 2023 года.

Ранее 29-летний легионер был переведен в дубль после грубого общения с тренерским штабом Алексея Михайличенко. В клубе пока не рассчитывают на защитника.

УНИАН ранее сообщал о том, что легионер "Динамо" перешел в парагвайский клуб.