Трансфер футболиста Динамо сорвался из-за коронавируса
18:25, 20 февраля 2020Футбол
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Тамаш Кадар был близок к переходу в китайский клуб.
Кадар тренируется в дубле / фото: ФК Динамо Киев
Один из китайских клубов был близок к подписанию венгерского защитника киевского "Динамо" Тамаша Кадара, однако трансфер не состоялся.
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Об этом сообщил Telegram-канал "Динамо Киев Inside".
По информации источника, сделка сорвалась из-за коронавируса, эпидемия которого продолжается в Китае.
В нынешнем сезоне Кадар провел за "Динамо" 20 матчей и отдал один ассист во всех турнирах. Его контракт с вице-чемпионом Украины рассчитан до 2023 года.
Ранее 29-летний легионер был переведен в дубль после грубого общения с тренерским штабом Алексея Михайличенко. В клубе пока не рассчитывают на защитника.
УНИАН ранее сообщал о том, что легионер "Динамо" перешел в парагвайский клуб.
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