"Как финал с Реалом": Коноплянка рассчитывает на агрессивный футбол Шахтера в игре с Бенфикой

Полузащитник верит, что "горняки" смогут добыть положительный результат.

Футболист донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка оценил шансы команды в предстоящем поединке 1/16 Лиги Европы против лиссабонской "Бенфики".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Бенфика.

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Полузащитника цитирует сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

"Первое - нам нужно просто смотреть на свою игру. Считаю, только дома мы можем сыграть настолько агрессивно, что даже сами не будем понимать, что можем так сыграть. Мы должны поверить в свои силы, собраться, сконцентрироваться. Думаю, добьемся результата, который нам нужен.

Физически "Бенфика" смотрится сильнее, потому что у них было достаточно много матчей, через два дня на третий. У них были матчи в Кубке. Возможно, нам плюсик, что у них были поражения. Они сейчас немного расстроены. Но это мы просто обсуждаем, а завтра выйдем на поле и все об этом забывают", - отметил Коноплянка.

Хавбек подчеркнул, что многое решит настрой на игру:

"Завтра настраиваюсь, будто играю против "Реала" финал. Нет никакой нужды мне думать, кто завтра будет играть, кто пропустит матч, сколько кто пропустил дней. Главное - уверенность в себе и настрой".

Напомним, первый матч 1/16 финала между "Шахтером" и "Бенфикой" пройдет 20 февраля в Харькове. Ответная встреча состоится 27 февраля в Лиссабоне.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" представил промо к матчу с "Бенфикой".