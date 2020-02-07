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Битва двух чемпионов: Шахтер представил промо к матчу с Бенфикой (видео)

16:03, 07 февраля 2020
Футбол
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Матч пройдет на стадионе Металлист в Харькове / фото: ФК Шахтер

Видео было опубликовано на официальном канале "Шахтера" в YouTube.

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"На первый взгляд, мы как небо и земля. Но жажда к покорению вершин привела нас друг к другу. Мы прошли разные пути. Но пункт назначения у нас один. Мы сошлись с противоположных полюсов Европы, но кому-то придется на этом остановиться. Мы - два чемпиона. Но лучшим может быть только один!" - говорится в ролике.

"Шахтер" примет "Бенфику" 20 февраля на стадионе "Металлист" в Харькове.

Ответная встреча, напомним, пройдет 27 февраля в Лиссабоне.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы.

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