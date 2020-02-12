Шевченко является одним из двух кандидатов на пост главного тренера Милана - СМИ

В итальянском клубе вновь рассматривают Андрея Шевченко в качестве кандидата на пост главного тренера.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может продолжить карьеру в итальянском "Милане".

Об этом сообщает Calciomerato.com.

По данным источника, нынешний главный тренер "Милана" Стефано Пиоли с большой долей вероятности не останется в клубе на следующий сезон, несмотря на то, что его контракт рассчитан до 2021 года. Тренер может сохранить свой пост по итогам этого сезона только в том случае, если "Милан" пробьется в еврокубки.

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На данный момент, руководство "Милана" рассматривает две кандидатуры на замену Пиоли. Это известный немецкий специалист Ральф Рангник, а также Шевченко.

Кандидатуру украинца поддерживает технический директор "Милана" Паоло Мальдини.

Руководители миланского клуба контактировали с Шевченко еще в сентябре, однако тогда тренер решил продолжить работу со сборной Украины и выступить с ней на Евро-2020.

На данный момент "Милан" занимает десятое место в таблице Серии А.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Шевченко вошел в топ-10 всех тренеров Евро-2020.