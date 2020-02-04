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Вслед за визитом к Динамо Шевченко побывал в тренировочном лагере Шахтера (видео)

18:26, 04 февраля 2020
Футбол
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Андрей Шевченко пообщался с Луишем Каштру / фото: ФК Шахтер

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Шевченко побывал на тренировке команды 4 февраля.

Видео с главным тренером Украины "Шахтер" опубликовал на своем канале в YouTube.

В ходе своего визита Шевченко пообщался с главным тренером "Шахтера" Луишем Каштру, гендиректором клуба Сергеем Палкиным, а также с игроками сборной Украины - Марлосом, Тарасом Степаненко, Евгением Коноплянкой и другими.

Как сообщал УНИАН, ранее "Шахтер" опубликовал календарь контрольных матчей на втором сборе в Турции.

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