Вслед за визитом к Динамо Шевченко побывал в тренировочном лагере Шахтера (видео)

Главный тренер сборной Украины посетил тренировку еще одного украинского гранда.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вслед за "Динамо" посетил в Турции и тренировочный лагерь "Шахтера".

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Шевченко побывал на тренировке команды 4 февраля.

Видео с главным тренером Украины "Шахтер" опубликовал на своем канале в YouTube.

В ходе своего визита Шевченко пообщался с главным тренером "Шахтера" Луишем Каштру, гендиректором клуба Сергеем Палкиным, а также с игроками сборной Украины - Марлосом, Тарасом Степаненко, Евгением Коноплянкой и другими.

Как сообщал УНИАН, ранее "Шахтер" опубликовал календарь контрольных матчей на втором сборе в Турции.