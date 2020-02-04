Вслед за визитом к Динамо Шевченко побывал в тренировочном лагере Шахтера (видео)
18:26, 04 февраля 2020Футбол
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Главный тренер сборной Украины посетил тренировку еще одного украинского гранда.
Андрей Шевченко пообщался с Луишем Каштру / фото: ФК Шахтер
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вслед за "Динамо" посетил в Турции и тренировочный лагерь "Шахтера".
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Шевченко побывал на тренировке команды 4 февраля.
Видео с главным тренером Украины "Шахтер" опубликовал на своем канале в YouTube.
В ходе своего визита Шевченко пообщался с главным тренером "Шахтера" Луишем Каштру, гендиректором клуба Сергеем Палкиным, а также с игроками сборной Украины - Марлосом, Тарасом Степаненко, Евгением Коноплянкой и другими.
Как сообщал УНИАН, ранее "Шахтер" опубликовал календарь контрольных матчей на втором сборе в Турции.
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