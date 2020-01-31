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Шахтер проведет четыре спарринга на втором сборе в Турции: опубликовано расписание

14:06, 31 января 2020
Футбол
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Игроки Шахтера готовятся ко второй части сезона в Турции / фото: ФК Шахтер

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

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В рамках сбора "горняки" проведут четыре поединка.

Расписание матчей

5 февраля, 10:30. "Македония ГП" (Северная Македония)

5 февраля, 16:00. "Сендерйюске" (Дания)

8 февраля, 16:00. "Олимпия" (Словения)

9 февраля, 09:00. "Вентспилс" (Латвия)

Как сообщал УНИАН, "Динамо" ранее также опубликовало календарь контрольных матчей на втором сборе в Турции.

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