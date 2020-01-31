Шахтер проведет четыре спарринга на втором сборе в Турции: опубликовано расписание

Второй сбор донецкого клуба стартует 2 февраля.

Донецкий "Шахтер" опубликовал расписание контрольный матчей на втором тренировочном сборе в Турции. Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера". Читайте такжеШахтер победно завершил первый сбор в Турции (видео) В рамках сбора "горняки" проведут четыре поединка. Расписание матчей 5 февраля, 10:30. "Македония ГП" (Северная Македония) 5 февраля, 16:00. "Сендерйюске" (Дания) 8 февраля, 16:00. "Олимпия" (Словения) 9 февраля, 09:00. "Вентспилс" (Латвия) Как сообщал УНИАН, "Динамо" ранее также опубликовало календарь контрольных матчей на втором сборе в Турции.

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