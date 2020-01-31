Шахтер проведет четыре спарринга на втором сборе в Турции: опубликовано расписание
14:06, 31 января 2020Футбол
60 0
Второй сбор донецкого клуба стартует 2 февраля.
Игроки Шахтера готовятся ко второй части сезона в Турции / фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" опубликовал расписание контрольный матчей на втором тренировочном сборе в Турции.
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Читайте такжеШахтер победно завершил первый сбор в Турции (видео)
В рамках сбора "горняки" проведут четыре поединка.
Расписание матчей
5 февраля, 10:30. "Македония ГП" (Северная Македония)
5 февраля, 16:00. "Сендерйюске" (Дания)
8 февраля, 16:00. "Олимпия" (Словения)
9 февраля, 09:00. "Вентспилс" (Латвия)
Как сообщал УНИАН, "Динамо" ранее также опубликовало календарь контрольных матчей на втором сборе в Турции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter