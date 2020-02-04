Шевченко посетил тренировочный лагерь киевского Динамо (фото, видео)

Наставник сборной Украины решил пообщаться с игроками национальной команды.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил тренировочный лагерь киевского "Динамо" в турецком Белеке.

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Об этом сообщила пресс-служба вице-чемпиона Украины.

Шевченко прибыл в расположение киевлян с ассистентом Андреа Малдерой, а также новым тренером по физподготовке.

Специалист понаблюдал за тренировочным процессом, пообщался с наставником "Динамо" Алексеем Михайличенко и встретился с игроками и кандидатами в сборную Украины.

Ожидается, что тренеры сборной Украины посетят товарищескую игру "Динамо" со словенской "Олимпией" 5 февраля.

УНИАН ранее сообщал о том, что основной защитник "Динамо" переведен в дубль.