Шевченко посетил тренировочный лагерь киевского Динамо (фото, видео)
11:07, 04 февраля 2020Футбол
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Наставник сборной Украины решил пообщаться с игроками национальной команды.
Андрей Шевченко и Алексей Михайличенко / фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил тренировочный лагерь киевского "Динамо" в турецком Белеке.
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Об этом сообщила пресс-служба вице-чемпиона Украины.
Шевченко прибыл в расположение киевлян с ассистентом Андреа Малдерой, а также новым тренером по физподготовке.
Специалист понаблюдал за тренировочным процессом, пообщался с наставником "Динамо" Алексеем Михайличенко и встретился с игроками и кандидатами в сборную Украины.
Ожидается, что тренеры сборной Украины посетят товарищескую игру "Динамо" со словенской "Олимпией" 5 февраля.
фото: ФК Динамо Киев
УНИАН ранее сообщал о том, что основной защитник "Динамо" переведен в дубль.
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