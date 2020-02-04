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Шевченко посетил тренировочный лагерь киевского Динамо (фото, видео)

11:07, 04 февраля 2020
Футбол
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Андрей Шевченко и Алексей Михайличенко / фото: ФК Динамо Киев

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Об этом сообщила пресс-служба вице-чемпиона Украины.

Шевченко прибыл в расположение киевлян с ассистентом Андреа Малдерой, а также новым тренером по физподготовке.

Специалист понаблюдал за тренировочным процессом, пообщался с наставником "Динамо" Алексеем Михайличенко и встретился с игроками и кандидатами в сборную Украины.

Ожидается, что тренеры сборной Украины посетят товарищескую игру "Динамо" со словенской "Олимпией" 5 февраля.

фото: ФК Динамо Киев

УНИАН ранее сообщал о том, что основной защитник "Динамо" переведен в дубль.

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