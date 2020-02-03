Основной защитник Динамо переведен в дубль
22:11, 03 февраля 2020Футбол
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Тамаш Кадар решением тренерского штаба будет играть за молодежную команду.
Тамаш Кадар в этом сезоне провел за Динамо 20 матчей / фото: ФК Динамо
Венгерский защитник Тамаш Кадар переведен в дублирующий состав киевского "Динамо".
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
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"Решением тренерского штаба он переведен в молодежную команду", - отметили в пресс-службе "Динамо".
Отмечается, что Кадар уже не принимал участие в вечерней тренировке команды на сборе в Турции. А его место в первой команде занял Александр Романчук.
О причинах такого решения не сообщается.
29-летний Кадар в первой части сезона провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" рассказало о состоянии травмированных футболистов.
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