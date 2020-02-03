Основной защитник Динамо переведен в дубль

Тамаш Кадар решением тренерского штаба будет играть за молодежную команду.

Венгерский защитник Тамаш Кадар переведен в дублирующий состав киевского "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Читайте такжеЗащитник Динамо перешел в аргентинский клуб

"Решением тренерского штаба он переведен в молодежную команду", - отметили в пресс-службе "Динамо".

Отмечается, что Кадар уже не принимал участие в вечерней тренировке команды на сборе в Турции. А его место в первой команде занял Александр Романчук.

О причинах такого решения не сообщается.

29-летний Кадар в первой части сезона провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" рассказало о состоянии травмированных футболистов.