Лунин отразил пенальти, который заработал Зозуля в чемпионате Испании (видео)
В поединке 26-го тура испанской Сегунды "Овьедо" принимал "Альбасете".
В составах обеих команд полную игру провели украинцы - у хозяев в воротах стоял Андрей Лунин, а у гостей в нападении действовал Роман Зозуля.
В концовке первого тайма Зозуля заработал пенальти, но сам исполнять его против соотечественника не стал. К точке подошел Педро и не сумел переиграть Лунина, однако на добивании все-таки забил.
Это не помогло "Альбасете". "Овьедо" в итоге праздновал победу со счетом 3:1.
Пенальти в ворота Лунина
"Овьедо" и "Альбасете" делят 18-19 места в турнирной таблице второго дивизионе чемпионата Испании.
Лунин провел уже четвертый матч за команду, в которую перешел на правах аренды из "Реала". На счету Зозули 24 матча, 3 гола и 1 ассист.
УНИАН ранее сообщал о том, что фанаты испанского клуба устроили шествие с оскорблениями в адрес Зозули.