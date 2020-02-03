Лунин отразил пенальти, который заработал Зозуля в чемпионате Испании (видео)

Украинцы пересеклись на поле в Сегунде.

В поединке 26-го тура испанской Сегунды "Овьедо" принимал "Альбасете".

В составах обеих команд полную игру провели украинцы - у хозяев в воротах стоял Андрей Лунин, а у гостей в нападении действовал Роман Зозуля.

В концовке первого тайма Зозуля заработал пенальти, но сам исполнять его против соотечественника не стал. К точке подошел Педро и не сумел переиграть Лунина, однако на добивании все-таки забил.

Это не помогло "Альбасете". "Овьедо" в итоге праздновал победу со счетом 3:1.

Пенальти в ворота Лунина

"Овьедо" и "Альбасете" делят 18-19 места в турнирной таблице второго дивизионе чемпионата Испании.

Лунин провел уже четвертый матч за команду, в которую перешел на правах аренды из "Реала". На счету Зозули 24 матча, 3 гола и 1 ассист.

УНИАН ранее сообщал о том, что фанаты испанского клуба устроили шествие с оскорблениями в адрес Зозули.