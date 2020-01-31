"Что-то недосмотрели": новичок-легионер не сможет играть за Динамо в этом сезоне

Футбольный адвокат утверждает, что в "Динамо" "что-то недосмотрели", и Ибрагим Каргбо не имеет права играть за киевлян.

Бельгийский нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо не сможет дебютировать за команду в официальных матчах в текущем сезоне.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Дело в том, что "Динамо" - уже третий клуб Каргбо в этом сезоне. Ранее бельгиец был заигран за бельгийский "Руселаре" (провел 3 матча), а в конце августа на правах аренды перешел в аматорский "Льерс Кемпензонен" (10 матчей), который выступает в третьем по силе дивизионе Бельгии.

Согласно регламенту ФИФА и УЕФА, футболисты могут быть зарегистрированы максимум в трех клубах на протяжении одного сезона (с 1 июля по 30 июня), но играть в официальных матчах могут лишь за два. Исключение может быть лишь в том случае, если игрок меняет клубы, которые выступают в чемпионатах, проводимых по разным временным системам ("весна-осень" или "осень-весна").

Футбольный адвокат Юлия Богданова в комментарии сайту подчеркнула, что Каргбо пока не может играть за киевлян:

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"Или мы чего-то не знаем об этом трансфере, или в клубе действительно что-то недосмотрели. Но Каргбо никак не может играть. По правилам игрок может быть зарегистрирован за три клуба, а играть только за два. Если бы, например, Каргбо перешел в чемпионат Беларуси, то он бы мог играть, ведь там сезон стартует весной".

Богданова отметила, что игра за любительские команды или аренды не входят в число исключений:

"Важны три фактора - регистрация за три клуба в сезоне, игра за два, если речь не идет о сезонах, которые пересекаются. В правилах нет исключений для любительских команд, аренд или свободных агентов. Единственное, если бы этот игрок был в заявке из 18 футболистов на матч, но не выходил бы на поле. Важно именно играть".

"Насколько я понимаю, Каргбо в Бельгии был зарегистрирован за две команды и играл за них. Градация на профессиональные или любительские команды значения не имеет. Соответственно, за "Динамо" он зарегистрирован, но играть не может", - добавила адвокат.

Напомним, тренерский штаб "Динамо" наигрывал Каргбо в составе во время первого сбора в Турции. Однако форвард получил травму в контрольном матче и в ближайшее время в любом случае не сможет выходить на поле.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что форвард "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест из-за чужой ошибки.