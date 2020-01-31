Форвард Динамо надолго выбыл из-за травмы
Новичок киевского "Динамо" Ибрагим Каргбо из-за травмы выбыл из строя на неопределенный срок.
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Каргбо получил травму в контрольном матче против "Кайрата", когда забивал второй гол в этой встрече.
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В результате обследования у Каргбо диагностировали повреждение внутренней боковой связки.
"Игроку прописано консервативное лечение, по меньшей мере четыре недели он проведет в специальной лангете - так называемом прессе, чтобы обездвижить ногу. Затем начнется процесс восстановления, который у каждого индивидуален, поэтому точный срок возврата Каргбо на поле будет определен позже", - сообщили в "Динамо".
Напомним, ранее "Динамо" осталось без еще одного нападающего. Артем Беседин подозревается в употреблении допинга и отстранен от футбола до рассмотрения дела.
УНИАН ранее также сообщал о том, что два легионера "Динамо" близки к переходу в другие клубы.