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Форвард Динамо надолго выбыл из-за травмы

17:39, 31 января 2020
Футбол
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Ибрагим Каргбо получил травму в товарищеской встрече / фото: ФК Динамо Киев

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Каргбо получил травму в контрольном матче против "Кайрата", когда забивал второй гол в этой встрече.

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В результате обследования у Каргбо диагностировали повреждение внутренней боковой связки. 

"Игроку прописано консервативное лечение, по меньшей мере четыре недели он проведет в специальной лангете - так называемом прессе, чтобы обездвижить ногу. Затем начнется процесс восстановления, который у каждого индивидуален, поэтому точный срок возврата Каргбо на поле будет определен позже", - сообщили в "Динамо".

Напомним, ранее "Динамо" осталось без еще одного нападающего. Артем Беседин подозревается в употреблении допинга и отстранен от футбола до рассмотрения дела.

УНИАН ранее также сообщал о том, что два легионера "Динамо" близки к переходу в другие клубы.

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