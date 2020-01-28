Карпаты подписали украинца из чемпионата Испании и грузинского легионера

Львовский клуб усилился после потери ряда исполнителей.

Львовские "Карпаты" подписали контракты с двумя защитниками - Алексеем Хахлевым и Андро Гиоргадзе.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба УПЛ.

Хахлев заключил соглашение на 2,5 года. 20-летний воспитанник "Динамо" находился в структуре испанского "Алавеса", но попасть в первую команду не сумел и играл в аренде за "Сан-Игнасио". Кроме того, в прошлом году Хахлев стал чемпионом мира U-20 со сборной Украины.

23-летний Гиоргадзе подписал контракт на полгода. Защитник играл за грузинский "Мерани", а также защищал цвета полтавской "Ворсклы" и чешского "Фастава".

Из-за финансовых проблем в январе "Карпаты" покинули девять основных футболистов.

После 18 туров подопечные Романа Санжара занимают последнее место в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 очков.

УНИАН ранее сообщал о том, что лидер "Карпат" перешел в "Десну".