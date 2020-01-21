Еще одна потеря для Карпат: лидер львовского клуба перешел в Десну

Алексей Гуцуляк в 22 года был одним из самых опытных футболистов клуба.

Полузащитник львовских "Карпат" Алексей Гуцуляк перешел в черниговскую "Десну".

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Об этом сообщила пресс-служба львовского клуба.

22-летний футболист является воспитанником "Карпат", за которые он провел 106 матчей, забил 13 голов и отдал 8 ассистов.

В 2016-м году Гуцуляк на правах аренды перешел в "Вильярреал", но закрепиться в Испании не сумел.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у "Карпат" есть долги по зарплате перед игроками. Клуб покинул целый ряд футболистов.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Карпаты" покинул экс-футболист сборной Украины.