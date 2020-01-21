Еще одна потеря для Карпат: лидер львовского клуба перешел в Десну
22:28, 21 января 2020Футбол
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Алексей Гуцуляк в 22 года был одним из самых опытных футболистов клуба.
Гуцуляк провел за Карпаты более ста матчей / фото: ФК Карпаты
Полузащитник львовских "Карпат" Алексей Гуцуляк перешел в черниговскую "Десну".
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Об этом сообщила пресс-служба львовского клуба.
22-летний футболист является воспитанником "Карпат", за которые он провел 106 матчей, забил 13 голов и отдал 8 ассистов.
В 2016-м году Гуцуляк на правах аренды перешел в "Вильярреал", но закрепиться в Испании не сумел.
Напомним, ранее сообщалось о том, что у "Карпат" есть долги по зарплате перед игроками. Клуб покинул целый ряд футболистов.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Карпаты" покинул экс-футболист сборной Украины.
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