Динамо разгромило македонцев на сборе в Турции (видео)

Киевляне сумели быстро похоронить интригу.

Киевское "Динамо" провело третий контрольный матч на сборе в турецком Белеке.

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Соперником команды Алексея Михайличенко был македонский "Вардар", а встреча завершилась разгромной победой украинцев - 4:0. Сразу три мяча динамовцы забили в первые полчаса игры, а в концовке пенальти реализовал Назарий Русин.

"Динамо" - "Вардар" - 3:0

Голы: Буяльский (5), Сидорчук (7), Дуэлунд (30), Русин (87, пен.)

"Динамо" (первый тайм): Бущан, Караваев, Забарный, Кадар, Вивчаренко, Сидорчук, Кадири, Дуэлунд, Пиварич, Буяльский, Соль

"Динамо" (второй тайм): Нещерет, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Шепелев, Андриевский, Шапаренко, Цитаишвили, де Пена, Русин

Полное видео матча

Следующий контрольный поединок "Динамо" проведет против хорватского "Хайдука" 24 января.

УНИАН ранее сообщал о том, что в прошлом матче в Турции "Динамо" разобралось с азербайджанским "Нефтчи".