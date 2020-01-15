УЕФА представил символическую сборную 2019 года

В состав команды вошли пять футболистов "Ливерпуля".

УЕФА на своем официальном сайте представил символическую сборную Европы по итогам 2019 года.

Сборная была сформирована по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА, которое длилось полтора месяца.

В состав команды вошли сразу пять игроков "Ливерпуля", который в прошлом году выиграл Лигу чемпионов.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Алиссон Бекер ("Ливерпуль");

Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")

Полузащитники: Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Садио Мане ("Ливерпуль").

Как сообщал УНИАН, пять футболистов "Ливерпуля" также были включены в символическую сборную года по версии L’Equipe.