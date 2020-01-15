цей матеріал доступний українською

УЕФА представил символическую сборную 2019 года

16:27, 15 января 2020
Футбол
45 0
Вирджил ван Дейк / REUTERS

Сборная была сформирована по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА, которое длилось полтора месяца.

В состав команды вошли сразу пять игроков "Ливерпуля", который в прошлом году выиграл Лигу чемпионов.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Алиссон Бекер ("Ливерпуль");

Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")

Полузащитники: Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Садио Мане ("Ливерпуль").

ru.uefa.com

Как сообщал УНИАН, пять футболистов "Ливерпуля" также были включены в символическую сборную года по версии L’Equipe.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter