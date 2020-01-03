Пять игроков Ливерпуля вошли в символическую сборную 2019 года
Авторитетное французское издание L’Equipe представило свою символическую сборную по итогам 2019 года.
Об этом сообщается на сайте lequipe.fr.
В состав символической сборной были включены сразу пять игроков "Ливерпуля", который в прошлом году выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также Клубный чемпионат мира.
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Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль")
Защитники: Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")
Полузащитники: Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")
Нападающие: Садио Мане ("Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Криштиану Роналду ("Ювентус")
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Ливерпуль" был признан лучшей командой мира в 2019 году.