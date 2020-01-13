Контракт уже подписан: СМИ назвали нового главного тренера Барселоны

В ближайшее время каталонцы сделают официальное заявление.

Новым главным тренером "Барселоны" станет Кике Сетьен, а Эрнесто Вальверде покинет свой пост.

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Об этом сообщает Sport и ряд других авторитетных испанских СМИ.

При этом клуб уже подписал контракт с бывшим наставником "Бетиса", но не может подтвердить назначение, пока не прекратит сотрудничество с нынешним главным тренером Эрнесто Вальверде.

Ожидается, что обсуждение расторжения контракта с Вальверде состоится 14 января, передает RAC1.

61-летний Сетьен помимо "Бетиса" также тренировал "Лас-Пальмас", "Луго", "Расинг" и сборную Экваториальной Гвинеи.

"Барселона" лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая "Реал" по дополнительным показателям. При этом каталонцы не смогли завоевать Суперкубок Испании.

УНИАН ранее сообщал о фантастической статистике Зидана у руля "Реала".