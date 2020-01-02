Легендарный боксер скончался от сердечного приступа

Карлосу де Леону было 60 лет.

1 января в Нью-Йорке от сердечного приступа в возрасте 60 лет скончался бывший боксер Карлос де Леон.

Читайте такжеДва удара - миллион: Мэйвезер имеет невероятный рекорд по заработкам на ринге

Об этом сообщает The Sun.

В последние годы у де Леона был целый ряд проблем со здоровьем, но смерть наступила в результате сердечного приступа. Тело спортсмена было обнаружено на полу в его доме.

Карлос де Леон завершил карьеру в 1995-м году, одержав 53 победы (33 - нокаутом) при девяти поражениях и одной ничье.

Пуэрториканец уже 30 лет владеет мировым рекордом, который не могут побить в боксе. Де Леон является единственным боксером в истории первого тяжелого веса, которому удалось четыре раза стать чемпионом мира.

УНИАН ранее сообщал о смерти знаменитого руководителя НБА.