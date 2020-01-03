Сбил карлика с ног: в сети появилось видео, как звезда мирового футбола Неймар развлекался в отпуске

В ПСЖ остались недовольны поведением бразильца.

В "Пари-Сен Жермен" обеспокоены тем, как звездный бразильский форвард Неймар провел свой короткий зимний отпуск во время паузы в чемпионате Франции.

Об этом сообщает Marca.

В сети появилось несколько видео, на которых можно увидеть, как развлекался Неймар. Бразилец посещал пляжную вечеринку и танцевал там, судя по всему, в нетрезвом виде, "зажигал" на сцене во время концерта, а также играл в футбол на намыленном батуте и во время этой игры в подкате на спине сбил с ног карлика.

Claramente o medina evitando o neymar de outra “ oi razão do meu libido “ pic.twitter.com/nMGEz32OHx — lu_barra1 (@Barra1Lu) 2 января 2020 г. Neymar qui joue au foot bourré avec un nain ? On dirait un mauvais film de @FGastambide ! pic.twitter.com/rK1yLMbgbZ — Le Décrassage (@LeDecrassage) 2 января 2020 г.

Неймар уже вернулся в расположение ПСЖ и приступил к тренировкам.

УНИАН ранее также сообщал о том, что нападающий Артем Милевский в Киеве пообщался с фанатами в образе Деда Мороза.