"Понимают, кто на кого напал": украинский форвард рассказал, как в Турции видят войну на Донбассе
18:39, 27 декабря 2019Футбол
413 0
Александр Гладкий отметил, что турки интересуются тем, что происходит в Украине.
Александр Гладкий / фото: скриншот
Украинский нападающий Александр Гладкий рассказал о том, что люди в Турции понимают, что на Донбассе идет война Украины и России.
Читайте также"Фашист и бандеровец": украинский футболист вспомнил скандал с российскими журналистами
Об этом Гладкий сказал в интервью YouTube-каналу Stargorod Sport.
"Турки интересуются тем, что происходит в Украине. Особенно поначалу интересовались. Сейчас в прессе, в интернете не так уже афишируется то, что происходит здесь. А поначалу, конечно, интересовались.
Они знали, что Россия напала на Украину. Они понимают, кто на кого напал, что это война. Они это понимают прекрасно", - сказал Гладкий.
Напомним, Гладкий выступает за турецкий "Адана Демирспор".
Как сообщал УНИАН, недавно Гладкий забил свой второй гол в сезоне в Турции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter