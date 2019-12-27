"Понимают, кто на кого напал": украинский форвард рассказал, как в Турции видят войну на Донбассе

Александр Гладкий отметил, что турки интересуются тем, что происходит в Украине.

Украинский нападающий Александр Гладкий рассказал о том, что люди в Турции понимают, что на Донбассе идет война Украины и России.

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Об этом Гладкий сказал в интервью YouTube-каналу Stargorod Sport.

"Турки интересуются тем, что происходит в Украине. Особенно поначалу интересовались. Сейчас в прессе, в интернете не так уже афишируется то, что происходит здесь. А поначалу, конечно, интересовались.

Они знали, что Россия напала на Украину. Они понимают, кто на кого напал, что это война. Они это понимают прекрасно", - сказал Гладкий.

Напомним, Гладкий выступает за турецкий "Адана Демирспор".

Как сообщал УНИАН, недавно Гладкий забил свой второй гол в сезоне в Турции.