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"Понимают, кто на кого напал": украинский форвард рассказал, как в Турции видят войну на Донбассе

18:39, 27 декабря 2019
Футбол
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Александр Гладкий / фото: скриншот

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Об этом Гладкий сказал в интервью YouTube-каналу Stargorod Sport.

"Турки интересуются тем, что происходит в Украине. Особенно поначалу интересовались. Сейчас в прессе, в интернете не так уже афишируется то, что происходит здесь. А поначалу, конечно, интересовались.

Они знали, что Россия напала на Украину. Они понимают, кто на кого напал, что это война. Они это понимают прекрасно", - сказал Гладкий.

Напомним, Гладкий выступает за турецкий "Адана Демирспор".

Как сообщал УНИАН, недавно Гладкий забил свой второй гол в сезоне в Турции.

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Теги: #война на Донбассе#Александр Гладкий