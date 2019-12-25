Футболист сборной Украины рассказал, что будет отмечать Новый год в Донецке

Дмитрий Иванисеня проведет праздник в семейном кругу.

Полузащитник луганской "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня рассказал о том, что планирует встречать Новый год в оккупированном Донецке.

Об этом Иванисеня сказал в интервью сайту ua-football.com.

Читайте также"Жалко людей": защитник сборной Украины высказался о войне на Донбассе

"Где намерен встречать Новый год? Наверное, поеду в Донецк, где живет семья моей супруги. Там этот праздник и отметим", - сказал Иванисеня.

Напомним, в этом году Иванисеня дебютировал в составе сборной Украины в товарищеском матче против Эстонии.

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-футболист сборной Украины Максим Калиниченко дал свою оценку войне на Донбассе.