Футболист сборной Украины рассказал, что будет отмечать Новый год в Донецке
14:28, 25 декабря 2019Футбол
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Дмитрий Иванисеня проведет праздник в семейном кругу.
Дмитрий Иванисеня в 2019 году получил дебютный вызов в сборную / фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk
Полузащитник луганской "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня рассказал о том, что планирует встречать Новый год в оккупированном Донецке.
Об этом Иванисеня сказал в интервью сайту ua-football.com.
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"Где намерен встречать Новый год? Наверное, поеду в Донецк, где живет семья моей супруги. Там этот праздник и отметим", - сказал Иванисеня.
Напомним, в этом году Иванисеня дебютировал в составе сборной Украины в товарищеском матче против Эстонии.
УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-футболист сборной Украины Максим Калиниченко дал свою оценку войне на Донбассе.
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