"Людей обманули": экс-футболист сборной Украины дал оценку войне на Донбассе

Максим Калиниченко признался, что для него события на востоке являются больной темой.

Бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко выразил мнение относительно войны на востоке Украины, которая началась в 2014-м году.

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Калиниченко цитирует Sport24.ru.

"Знаю много людей, которые были вынуждены уехать из Украины, хотя провели там практически всю жизнь, оставили работу, дома, семьи. Конечно, есть и те, кто пострадал физически.

Как отношусь к "ДНР" и "ЛНР"? Для меня нет ни "ДНР", ни "ЛНР". Что это такое? Людей, не самых умных и образованных, обманули. Нагло и цинично. Добавить нечего, для меня это больная тема", - отметил 40-летний экс-футболист.

Напомним, Калиниченко завершил карьеру в 2014-м году. Он выступал в составе "Днепра", московского "Спартака" и симферопольской "Таврии".

УНИАН ранее сообщал о том, что Зозуля сделал заявление после инцидента с фанатами.