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"Людей обманули": экс-футболист сборной Украины дал оценку войне на Донбассе

14:55, 22 декабря 2019
Футбол
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Калиниченко заявил, что людей на Донбассе обманули / фото: dynamo.kiev.ua

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Калиниченко цитирует Sport24.ru.

"Знаю много людей, которые были вынуждены уехать из Украины, хотя провели там практически всю жизнь, оставили работу, дома, семьи. Конечно, есть и те, кто пострадал физически.

Как отношусь к "ДНР" и "ЛНР"? Для меня нет ни "ДНР", ни "ЛНР". Что это такое? Людей, не самых умных и образованных, обманули. Нагло и цинично. Добавить нечего, для меня это больная тема", - отметил 40-летний экс-футболист.

Напомним, Калиниченко завершил карьеру в 2014-м году. Он выступал в составе "Днепра", московского "Спартака" и симферопольской "Таврии".

УНИАН ранее сообщал о том, что Зозуля сделал заявление после инцидента с фанатами.

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Теги: #новости футбола#война на Донбассе