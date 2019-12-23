Динамо опровергло слухи о трансферах двух футболистов

Киевский клуб сделал заявление касательно Виталия Миколенко и Дмитрия Иванисени.

Киевское "Динамо" опровергло информацию о возможной продаже защитника Виталия Миколенко, а также интересе к хавбеку "Зари" Дмитрию Иванисене.

Об этом сообщается на официальном сайте "Динамо".

Президент "Динамо" Игорь Суркис подчеркнул, что киевский клуб не планирует расставаться с Миколенко.

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"Киевское "Динамо" не планирует менять свои принципы работы с молодыми воспитанниками клуба. Миколенко является важным игроком для нашей команды и расставание с ним в планы клуба не входит", - сказал Суркис.

Что касается Иванисени, то пресс-служба "Динамо" сообщила, что киевский клуб "не интересуется полузащитником "Зари" Дмитрием Иванисеней".

Ранее СМИ сообщили, что "Динамо" сделало предложение по трансферу Иванисени.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что "Динамо" досрочно вернуло из аренды нападающего.